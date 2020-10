La Reggina ha diramato le convocazione per sfida di oggi a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Tra le scelte del tecnico Toscano spicca l’esclusione di Jeremy Menez. Il francese, 2 gol in 4 partite, è ancora out per infortunio e non ci sarà per la sfida contro i ramarri. Questi gli altri convocati:



Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavroupoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Vasic.

Indisponibili: Plizzari, Rivas, Charpentier, Menez.