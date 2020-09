Due sorprese, in positivo e in negativo, dell’ultima serie B sono state sicuramente Pordenone e Perugia. I friulani hanno smentito ogni pronostico classificandosi, da neo promossa, al quarto posto in piena zona playoff. La squadra di Tesser ha addirittura sfiorato la serie A, finendo la sua corsa in semifinale contro il Frosinone.



Situazione opposta per quanto riguarda gli umbri, partiti con grandi ambizioni che, purtroppo, non hanno potuto realizzarsi. I ragazzi di Oddo sono scivolati al sedicesimo posto in classifica, disputando così i playout contro il Pescara. I grifoni non sono riusciti a rialzarsi perdendo anche contro gli abruzzesi ai rigori e venendo così condannati alla Lega Pro. Pordenone e Perugia due squadre dunque dai destini opposti che si intrecciano in queste ore per ragioni di mercato.



Salvatore Burrai e Nicola Falasco sembrano infatti in procinto di scambiarsi le casacche. Per il primo parliamo di un centrocampista che, dal 2016 ormai, è un titolarissimo per i ramarri e simbolo della cavalcata del Pordenone in questi anni, culminata col sogno serie A della scorsa stagione. Per il secondo invece parliamo di ottima alternativa nel reparto arretrato che non ha trovato sempre così tanto spazio durante questa annata in Umbria. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo e potrebbe essere chiusa in questi giorni.