Il Pordenone ha comunicato, tramite il suo sito ufficiale, il rinnovo di Michele Camporese. Queste, nello specifico, le parole spese dal club friulano per il difensore:



Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato il contratto del difensore Michele Camporese fino al giugno 2023.



Punto di riferimento della retroguardia neroverde, Camporese ha totalizzato sinora 38 presenze con la maglia del Pordenone in Serie B, fra la stagione scorsa e quella attuale. 2 le reti realizzate.



«Sono molto felice – dichiara Camporese – di prolungare il mio legame con il Pordenone, un club in cui mi trovo molto bene. Nella prima annata ci siamo tolti delle bellissime soddisfazioni e ce ne vogliamo togliere ancora. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia che hanno in me. Ad Ascoli abbiamo ottenuto la prima meritata vittoria in campionato e adesso puntiamo a dare continuità al nostro percorso».