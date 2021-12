Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, parla alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions anche per il Milan: “Possiamo guardare al valore dei campionati e delle partite. Le aspettative in Spagna sono più alte ma al fischio dell'arbitro ci saranno due big che si affronteranno e da quel momento in poi ci metteremo tutto alle spalle, infortuni e risultati. Sarà importante il lavoro di squadra: se mancherà qualcuno, ci saranno altri pronti a sostituirli”.