Sergio Conceiçao è raggiante per la qualificazione del suo Porto agli ottavi di finale di Europa League. Ma l'allenatore portoghese, che al termine del match si è recato sotto la Curva Nord dell'Olimpico per ricevere l'applauso dei tifosi della Lazio, ha parole di stima anche per i suoi avversari a Sky Sport: "Il finale con i tifosi è stato emozionante. Alla Lazio ho passato anni bellissimi, c’era un rapporto fantastico con il tifo, questo è il calcio: emozione, passione. Ci siamo qualificati e abbiamo meritato, ma c’era rispetto e intensità. Futuro in Italia? Vivo giorno per giorno, non penso ad un futuro lungo. Sono concentrato in campionato, siamo primi e in finale di Coppa. Il Porto era in Champions, siamo usciti in un gruppo fortissimo e siamo scesi in Europa League".



Sul valore della Lazio: "Ha tanti campioni e un grandissimo allenatore, conosco bene il calcio italiano e penso che potranno crescere e salire di livello nel campionato italiano. Mi ha sorpreso in positivo".