Lazio-Porto 2-2: Il rigore l'aveva anche intuito, ma non ha potuto far nulla. Tre belle parate nella ripresa su tentativi dalla distanza poi è incolpevole anche sul gol che chiude la partita.: Partita con tanta spinta a destra per aiutare Anderson e senza sbavature, tranne in avvio di ripresa, quando chiude in ritardo una diagonale. Il colpo di testa di Pepê però finisce fuori.: Questa volta non si fa fregare da Martinez come all'andata. Gli prende le misure e lo tampina per tutto il tempo. Puntuale nelle chiusure.: fino al gol del 1-2 aveva fatto un'altra buona prestazione da centrale. Poi si perde l'inserimento di Uribe e lì si spengono le speranze della Lazio.: Un giallo dopo pochi minuti poteva condizionarlo, ma fa buona guardia a sinistra su Otavio, che spinge parecchio, ed è preciso anche in un paio di uscite palla al piede. (dal 7' s.t.: Bravo anche lui a non farsi mai infilare in velocità. Si propone in avanti un paio di volte, ma dopo il gol la sua spinita si esaurisce come quella di tutta la squadra): Ingenuo nel lasciare lì il piede su Taremi in occasione del rigore. Nel primo tempo si vede poco davanti. Alza un po' il baricentro nella ripresa, ma Luis Alberto non concretizza il suo assist. Sarebbe servita ben altra prestazione da parte sua oggi.: Fa a sportellate con Uribe e Vitinha, ma riesce a tenere botta. Propositivo anche in manovra e in impostazione. Nella sua ora di gioco in mezzo al campo è il migliore (dal 7's.t.: Non è brillante come il compagno nelle due fasi, ma si toglie almeno lo sfizio del gol, che riaccende vanamente le speranze. Almeno sul campo grazie a lui non arriva la sconfitta).: Nel primo tempo rimane imbrigliato nella morsa del centrocampo del Porto, gioca pochi palloni e la manovra ne risente. Cresce nella ripresa, ma si divora il 2-1 sciupando una gran palla di Milinkovic. Anche sfortunato nel finale colpendo l'incrocio dei pali da lontano.: Dopo Udine, si conferma in crescendo anche oggi. Sin dai primi minuti sembra più ispirato di altre recenti uscite. Punta l'uomo con convinzione e dà una mano anche in pressione. Negli ultimi metri però è poco concreto.: Sblocca lui il match e raggiunge un'altra vetta, stavolta tra i bomber europei biancocelesti. Generoso contro due centrali fisicamente più forti di lui, nonostante non sia al top della forma.: Stringe i denti per esserci. Si vede che la caviglia soffre ancora, ma negli appuntamenti importanti è sempre un trascinatore per i compagni. Stasera però non è il solito giocatore di un'altra categoria che spesso si è visto quest'anno (dal 25' s.t.: pochi palloni giocati, paga dazio all'esperienza e alla fisicità dei difensori del Porto).: Se la gioca con gli uomini migliori non al top della forma. La squadra è ordinata ma ci mette un po' nel primo tempo per prendere le misure al pressing del Porto e impostare la manovra con continuità. La crescita del gruppo però si vede e passa anche da queste partite.