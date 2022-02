Sergio Conceicao, tecnico del Porto, presenta in conferenza stampa la sfida con la Lazio, ritorno dei playoff di Europa League: "Il vantaggio dell'andata è inutile, dobbiamo giocare per vincere e prenderci la qualificazione. A Roma andremo con personalità, con la nostra identità e con l'obiettivo di vincere la partita".



INDISPONIBILI - "Sono tutti convocati tranne Wendell, squalificato, e Manafà, che è ancora convalescente".



LAZIO IN CASA - "Per queste squadre, che hanno un'identità ben definita, giocare in casa o in trasferta non cambia nulla, anche se con i tifosi c'è sempre qualcosa in più. Ci troveremo contro una Lazio aggressiva, che cerca di pressare e costruire azioni. Abbiamo lavorato nei minimi dettagli sugli avversari, ma soprattutto su cosa siamo noi come squadra. La preparazione del match non dev'essere affatto diversa dall'andata".