Il ko con l'Inter in Champions League è passato in maniera tutt'altro che inosservata in casa Porto. Sergio Coinceiçao, intervenuto oggi in conferenza stampa, si è mostrato pentito di alcune scelte di formazione effettuate al Meazza: "Forse avrei potuto fare delle scelte diverse, ma abbiamo giocato in un contesto molto difficile - ha ammesso l'ex Lazio -. Alcuni dei miei hanno giocato senza nemmeno scendere in campo prima, solo con qualche lezione video e un po' di palestra. Rispetto a quando c'è la possibilità di misurarsi col campo è tutto molto diverso".



Il Porto, attualmente al secondo posto nel campionato portoghese (cinque i punti di distanza dalla vetta occupata dal Benfica), tornerà a sfidare l'Inter il prossimo 14 marzo alle ore 21 nel ritorno degli ottavi di Champions League.