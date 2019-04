Porto eliminato dalla Champions League dopo il ko con il Liverpool, il tecnico dei lusitani Sergio Conceiçao analizza a fine partita: "Il risultato della partita di questa sera è pesante, non meritavamo il 4-1. Ai miei giocatori faccio i complimenti, siamo partiti forte e se avessimo segnato nella prima mezz'ora sarebbe stata tutta un'altra partita. Nella ripresa ci abbiamo provato di nuovo, ma è andata così: dopo il gol di Mané sapevamo di dover fare quattro gol, non è facile per nessuno. Ora abbiamo due titoli da conquistare e vogliamo portarli a casa".