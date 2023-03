Wenderson Galeno, esterno offensivo del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, ritorno degli ottavi di Champions League: "Dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto a Milano, dove abbiamo fatto un gran lavoro anche se il risultato non è stato positivo. Dobbiamo dare il massimo, è questa la cosa più importante. Dovremo concentrarci per essere eccellenti".



CONVOCAZIONE IN NAZIONALE - "Sono concentrato alla partita di domani, avrò altre opportunità per pensare alla Nazionale. Sono concentrato sulla gara contro l'Inter perché è una troppo importante".



OTAVIO OUT - "Positivo per me? Non sono io che devo rispondere a questa domanda. Io devo pensare a giocare bene e cercare di essere efficace sempre".



PROBLEMI FISICI SUPERATI? - "Sì, mi sento molto bene. Nell’ultima partita ho giocato poco ma sto bene, voglio tenere il mio ritmo e mi sento pronto al 100% per domani e spero che l’allenatore sia soddisfatto".



QUANTO CAMBIA CON IL PUBBBLICO A FAVORE? - "Lo stadio pieno con i nostri tifosi renderà sicuramente tutto diverso, per ogni giocatore il supporto dei tifosi è molto importante. Abbiamo fatto un buon lavoro e speriamo di fare bene domani".