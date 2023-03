Una soluzione, alla fine, sul caos biglietti si è trovata: gli interisti, che hanno comprato biglietti fuori dal settore ospiti e sul sito del Porto, potranno entrare tranquillamente allo stadio per questo ritorno degli ottavi di Champions. L'apertura vale per tutti i settori escluso, però, la curva locale, la parte più calda del tifo di casa. I tifosi non dovranno però avere alcun riferimento al club di Milano.