Giorgio Chiellini va ko. Il capitano della Juventus esce al 35esimo minuto di gioco per un problema fisico nella sfida contro il Porto: al suo posto Demiral. Il 3 bianconero si è toccato il polpaccio destro e, allo staff medico in panchina, ha spiegato: "​Mi ha fatto male ad appoggiarlo, l'ho sentito durante il cambio di direzione". Solito problema, quindi, per Giorgio Chiellini, che abbandona il campo sull'1-0 per i lusitani.