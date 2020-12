L’ex giocatore del Milan Billy Costacurta ha parlato del Porto, avversaria della Juventus in Champions League, negli studi di Sky Sport: “La Juve ha fatto passi avanti. Ci sono prestazioni che iniziano a diventare importanti. Cuadrado e Morata sono i due più in forma. Ronaldo non mi sembra in grandissima condizione, ma quando c’è da fare gol lo fa. McKennie è diventato la grande sorpresa, mentre Kulusevski salterà fuori per la partita contro il Porto, sarà l’arma in più. È un giovane che ha bisogno di tempo, a febbraio può tornare ad essere decisivo. Luis Diaz è la scheggia impazzita di questa squadra. Entrando in corsa può cambiare la squadra.