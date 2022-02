Torna l'Europa League, con Lazio di scena alle 21 in Portogallo contro il Porto nell'andata degli spareggi. Sfida speciale per Sergio Conçeicao, allenatore dei Dragoni, che ritrova la 'sua' Lazio, con cui ha vinto una Supercoppa italiana e uno Scudetto. Sarri non avrà Acerbi e Immobile, out a causa della febbre.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Porto-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). Verrà trasmessa in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegare il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. Porto-Lazio, inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-4-2) - D. Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, B. Almeida; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. All. Conceicao.



LAZIO (4-3-3) - Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All. Sarri.