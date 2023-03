Possibile terremoto in casa Porto. L'allenatore Sergio Conceiçao, secondo Record, starebbe pensando alle dimissioni immediate. Alla base del possibile divorzio ci sarebbero dei malintesi legati al mercato. Il malcontento del tecnico sarebbe cresciuto negli ultimi mesi e potrebbe portare al clamoroso divorzio a stagione in corso. In Italia, Conceicao ha giocato con le maglie di Lazio, Parma, Inter e ancora Lazio, fra il 2000 e il 2004. Chissà che il futuro di Conceicao non possa essere nuovamente in Italia, questa volta da allenatore. Conceicao ha anche un figlio d'arte, Francisco Conceicao, esterno classe 2002 scuola Porto, ora all'Ajax.