Bruno Fernandes trascina il Portogallo al Mondiale in Qatar grazie alla doppietta che stende la Macedonia del Nord. Al termine della partita, il centrocampista del Manchester United ha parlato a Rai Sport: "È stata una serata molto importante, ma solo per la Nazionale. Non importava chi faceva gol, contava solo andare al Mondiale. Ci siamo riusciti e siamo felici per quello che abbiamo fatto. Siamo lì, conta quello. L'assist di Cristiano Ronaldo? Io gioco con CR7 e credo che possiamo avere delle scelte giuste o sbagliate, ma non credo che non si metta al servizio della squadra. Lui deve fare gol, io non capisco perché i giornalisti dicono che l'attaccante deve fare gol ed essere egoista, poi lo si critica per questo. Non deve dimostrare niente a nessuno, non ci sono parole per dire quello che ho fatto. Oggi mi ha fatto un assist e tante volte l'ha fatto a Manchester, io sono contento se la squadra vince. Un ricordo dell'Italia? Devo ringraziare tanto Guidolin che ha creduto in me al primo anno a Udine, se avessi continuato con lui la mia storia in Italia sarebbe stata molto diversa".