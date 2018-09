Alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia, in conferenza stampa parla Fernando Santos, ct del Portogallo.



SULL'ITALIA - "Non c'era ai Mondiali, ma giocare contro l'Italia è sempre difficile. Contro la Polonia, nel primo tempo ho visto gli azzurri in difficoltà, ma ora l'Italia una voghlia enorme di dimostrare il proprio valore dopo un Mondiale mancato. Sarà una grande partita, entrambe le squadre faranno il loro gioco".



SU CHIESA - "Dopo l'uscita di Balotelli e l'entrata di Chiesa, la squadra di Mancini contro la Polonia ha cambiato il modo di giocare, faremo attenzione a questo".



SU CRISTIANO RONALDO (non convocato) - "Aspettate e vedrete quanti gol farà in Italia".