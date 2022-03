, ct del, parla dopo le convocazioni per il playoff con Turchia e una, eventualmente, tra Italia e Macedonia: "È il momento di vincere. Essere presenti ai Mondiali è il nostro obiettivo, tutto il resto è meno importante. Ci vorrà concentrazione totale sulle partite che dobbiamo giocare, vogliamo essere in Qatar e trasmetteremo idee chiare in modo che i giocatori possano esprimersi al meglio. È quello che faremo da lunedì. Dobbiamo vincere""Non è il più difficile. Abbiamo un obiettivo, dobbiamo raggiungerlo, per noi e per tutto il popolo. L'Estádio do Dragão ha smesso di vendere i biglietti un mese fa, è una dimostrazione di forza e di passione. Dobbiamo pensare meno individualmente e concentrarci sulla squadra, vincere la semifinale. Non credo sia importante parlare dei giocatori che non sono qui. Abbiamo perso solo una delle ultime partite, guardiamo le cose in modo positivo e ci affidiamo al talento per vincere. Il talento vince le partite, una squadra vince i campionati. I giocatori lo sanno molto bene"."La scelta è stata operata pensando soprattutto alle prestazioni dell'ultimo mese. Abbiamo i nostri criteri, sono qui solo i giocatori che sono nelle migliori condizioni""Dovremo dimostrarlo in campo. La Turchia ha giocatori di qualità, che giocano nei campionati più importanti. Sono molto aggressivi e tendono a spezzare il gioco. Giocando in casa, il Portogallo è chiaramente favorito. Dobbiamo avere rispetto, ma non paura. Non possiamo pensare di essere i migliori al mondo, ma non possiamo nemmeno stressarci. Dobbiamo calmarci e raggiungere il nostro obiettivo".