17 giocatori colpiti dal Covid e solo novi giocatori a disposizione da mandare in campo, tra i quali due portieri. E' successo in Portogallo, dove per la 12a giornata di campionato contro il Benfica, il Belenenses è stato costretto a scendere in campo con due calciatori in meno rispetto ai classici undici. La rosa, infatti, è stata dimezzata dal Covid che ha colpito la maggior parte dei giocatori.