Inizio di campionato particolare in Portogallo. Dopo 5 giornate infatti in vetta alla classifica dei marcatori c’è un duello inedito. Davanti a tutti Simon Banza del Braga con 5 gol in altrettante partite giocate, ma dietro di lui un ex della nostra Serie A. Quel Joao Mario, meteora all’Inter, e ora rinfrancato al Benfica. Il portoghese ha già messo a referto 4 marcature, un inizio incoraggiante.