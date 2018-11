Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, parla in conferenza stampa, spiegando le convocazioni di José Fonte, Raphael Guerreiro, Joao Mario e Andre Gomes, richiamato dopo lunga assenza: “Non ho chiamato nessuna artiglieria pesante, la squadra ha risposto molto bene nelle ultime partite che abbiamo fatto, quindi sono molto contento e voglio che continui a mostrarlo. Il futuro dirà cosa accadrà, è un'evoluzione naturale e non vale la pena fare previsioni. Non ho il dono della divinazione, non so chi saranno i giocatori convocati a marzo”. Il 17 novembre, a Milano, il Portogallo sfiderà l'Italia in Nations League.