Joao Felix, attaccante del Portogallo e fin qui protagonista ai Mondiali, ha parlato prima della gara contro il Marocco in conferenza stampa: "Ronaldo? Vorrei lasciare un messaggio ai portoghesi e alla stampa. Il Portogallo è in una grande competizione. Non raggiungiamo i quarti di finale da molto tempo. Dovremmo essere tutti più uniti e non cercare di peggiorare l'atmosfera".