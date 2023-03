Niente maglia da titolare per Rafael Leao in Portogallo-Liechtenstein, match valido per le qualificazioni a Euro 2024 (calcio d'inizio ore 20.45): l'attaccante del Milan parte dalla panchina. Regolarmente tra i pali invece Rui Patricio, portiere della Roma.



Portogallo (5-3-2): Rui Patricio; Joao Cancelo, Danilo, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Guerreiro; Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Bernardo Silva; Ronaldo, Joao Felix.



Liechtenstein (5-3-2): B. Buchel; S. Wolfinger, Malin, Traber, Hofer, Meier; Frommelt, Wieser, Hasler; Gassner, Sele.