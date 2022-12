Anche Otavio, al termine del match contro la Svizzera, ha commentato la prestazione dei suoi compagni di squadra: “Il Portogallo è ai quarti. Questo è il frutto del lavoro, è la nostra ricompensa. Ora non ci sono partite difficili, specialmente ai Mondiali. Abbiamo reso semplice una partita difficile. Siamo orgogliosi, abbiamo uno spirito incredibile. Con il Marocco sarà ardua, dobbiamo studiarli bene”.



Sull’esclusione di Ronaldo: “Siamo in 26 qui, tutti sono importanti e non è un caso che Goncalo abbia fatto una prestazione del genere. Poi, ovviamente, sappiamo qual è il valore di Cristiano. È un fuoriclasse, è il migliore al mondo. Ci ha aiutato anche entrando dalla panchina”.