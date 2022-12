Il Portogallo ha nettamente battuto la Svizzera, sconfiggendola per 6-1 e qualificandosi per i quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Al termine del match, Joao Felix ha parlato così della partita: "Stavamo bene per giocare. Siamo una bella squadra, è difficile batterci. Siamo scesi in campo per fare qualcosa di speciale. Senza Cristiano? Ci sono partite che giochiamo meglio ed altre meno, sia con Ronaldo che senza. L’importante è la squadra. Questa sera le cose sono andate molto bene ma non dipende dall’assenza o dalla presenza di Cristiano".