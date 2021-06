Joao Palhinha sta impressionando agli Europei con il Portogallo e la stampa portoghese sta lanciando il suo nome in ottica mercato sia per la Liga che per la Premier League. Secondo A Bola, può partire per 30 milioni, mentre per O Jogo, lo Sporting Lisbona non ha intenzione di cederlo. Record, infine riporta l’interesse di Everton, Tottenham, Atletico Madrid e Siviglia.