Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la Nazionale nel pomeriggio di ieri, insieme a Joao Cancelo, compagno di squadra alla Juventus. A differenza del terzino, però, quello di CR7 è un ritorno a tutti gli effetti, dopo le assenze in Nations League, anche nella doppia sfida contro l'Italia. E in patria è stato accolto con clamore, in vista degli impegni contro Serbia e Ucraina. A Bola, il principale quotidiano sportivo lusitano, ha titolato: "Il ritorno più atteso". In Portogallo, insomma, non si aspetta altro che rivedere Ronaldo con la maglia della propria Nazionale.