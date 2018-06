Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del test amichevole in vista del Mondiale contro il Belgio: "Il Portogallo non ha paura di nessuno, solo rispetto. Quello col Belgio sarà un test eccellente, conosciamo bene il nostro avversario. Dobbiamo migliorare molto a livello di transizioni e in difesa, l'obiettivo è costruire una squadra più solida. Vedo l'intera rosa molto concentrata su ciò che dobbiamo fare e ciò che ci aspetta. Abbiamo una strategia che ci ha resi campioni d'Europa, è bene ricordarlo".



SU RONALDO - "Cristiano è in vacanza, si sta riposando con la sua famiglia dopo una stagione molto stancante. Non gli ho parlato recentemente, spero che faccia una bella vacanza e si stia riprendendo bene, questo è importante".