Fernando Santos, ct del Portogallo possibile avversario dell'Italia in caso di finale playoff, ha parlato alla vigilia della semifinale contro la Turchia:



"Se perdiamo? Non è una domanda. Capisco cosa intendete, ma sono completamente concentrato sulla partita di domani. Dobbiamo vincere e andare ai Mondiali. Indisponibili? Non ha senso parlarne. Cercherò di scegliere la squadra che mi darà le migliori garanzie e senza perdere la fiducia. La formazione da schierare? Ho pochissimi dubbi".