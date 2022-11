Fernando Santos, allenatore del Portogallo, ha presentato in conferenza stampa la partita contro l'Uruguay, in programma domani: "Dobbiamo ragionare di partita in partita, cercando di capire dove possiamo migliorare. Dopo la sfida con la Serbia c'è stato un cambiamento netto, contro la Spagna siamo stati squadra forte per lunghi tratti della gara. Siamo migliorati in tanti aspetti, domani valuteremo nuovamente i nostri progressi".



SUL CARISMO DI PEPE - "Pepe è un mostro. Se c'è qualcuno all'interno dello spogliatoio che ha un ruolo particolarmente importante, è proprio lui.



SUGLI INFORTUNI - Le condizioni di Otavio e Nuno Mendes? Più tardi ci alleneremo e vedremo se ci sarà stato qualche miglioramento. In mattinata hanno svolto ancora terapie. Per Danilo possiamo soltanto aspettare: se potremo contare ancora su di lui tanto meglio, ma non possiamo piangerci addosso. Abbiamo altri tre centrali e contiamo su di loro".