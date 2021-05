La tripletta realizzata nell'ultima giornata contro il Maritimo ha permesso a Pedro Gonçalves, in arte Pote, di conquistare il titolo di capocannoniere del campionato portoghese, soffiando il premio allo svizzero del Benfica, Haris Seferovic. Il trequartista classe 1998 ha messo a segno 23 reti ed è stato elogiato dal tecnico Ruben Amorim: "Siamo molto contenti per lui, si è visto che la squadra ha lavorato molto per aiutarlo. Ci è costato un po' e quell'affare è stata criticato, ma ha dimostrato il suo valore".



LE PROTESTE DE BENFICA - Acquistato per 6,5 milioni dal Famalicao, lo Sporting ha lasciato il 50 % delle futura rivendita al suo vecchio club: un affare dal punto di vista sportivo, visto che Pote ha chiuso come miglior marcatore del campionato, il primo portoghese dopo tre anni, quando lo vinse Pizzi del Benfica. Le Aguias si sono complimentate con Seferovic, che ha chiuso la stagione a 22 reti, ma allo stesso tempo si sono lamentate con la Lega calcio, perché le partite dello Sporting e del Benfica non si sono disputate in contemporanea.