La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la FPF ha annunciato la fine del rapporto con il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos. L'allenatore era in carica dal 2014 e ha portato la Nazionale alla conquista dell'Europeo nel 2016 e della Nations League nel 2019.



I CANDIDATI - I tifosi portoghesi non hanno dubbi e vogliono José Mourinho come prossimo ct, avanti al selezionatore dell'Under 21 Rui Jorge, a Leonardo Jardim e ad Abel Ferreira.