Billy Gilmour, centrocampista scozzese in prestito dal Chelsea al Brighton, si trova in una situazione paradossale: ha accettato il trasferimento ai Seagulls all'ultimo giorno di mercato perché persuaso da Tuchel a lasciare il Chelsea per avere più spazio, cosa che Potter gli aveva assicurato nella sua squadra. Ora, però, Potter è l'allenatore del Chelsea, e Gilmour teme di ritrovarsi senza garanzie. Lo riporta il Sun.