Dieci partite giocate nel 2023, una sola vittoria. E ben cinque sconfitte, due nelle ultime due uscite, contro il Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di Champions League, e contro il Southampton, ultima in classifica, in Premier League.l'Europa è lontana 10 punti e Graham Potter, arrivato a inizio settembre per sostituire l'esonerato Thomas Tuchel, è considerato il principale colpevole della situazione dai tifosi. Alcuni dei quali, negli ultimi giorni, hanno superato il limite.A svelarlo l'ex allenatore del Brighton, che per lascarlo partire ha incassato il 23 milioni di euro della clausola: "se mi chiedete come prendiamo tutto questo io e i miei cari, ovviamente non bene. Ci sono due modi per reagire, potrei dire che non sono cose che mi interessano, ma mentirei. A tutti noi interessa cosa pensa la gente, siamo fatti per avere una vita sociale ed è normale non stare bene se qualcuna ti insulta per il tuo lavoro coinvolgendo anche i tuoi familiari. È normale accettare le critiche per i risultati che non stiamo ottenendo, ma è chiaro che quando si verificano certi fatti diventa tutto molto difficile, la tua famiglia ne soffre,- ha aggiunto Potter -. I tifosi hanno il diritto di essere arrabbiati, ma non mi farò influenzare da certi abusi e da comportamenti poco piacevoli",L'annus horribilis del Chelsea sembra non avere fine, ma per il momento non è all'orizzonte un cambio in panchina. Potter non è a rischio, lo ha confermato l'allenatore in un incontro con i giornalisti: "Sono sotto pressione da mesi, da quando sono arrivato e ovviamente non sono contento dei risultati. I tifosi fanno bene ad essere arrabbiati, ma sono sicuro che saprò convincerli"."Ho parlato con i 'vecchi' dello spogliatoio.".Per Boehly e il suo staff, Potter saprà riportare il Chelsea in alto, ha solo bisogno di fiducia e soprattutto tempo.arrivato nel dicembre 2019, a un passo dall'esonero ad agosto 2021 (dopo il 5-0 contro il Manchester City del maestro Guardiola), ma alla fine rimasto al timone per portare fuori la squadra dalla tempesta. I GunnersL'Arsenal quest' anno ha trovato la sua strada, con il gioco e con le idee, e ora si gode i risultati.