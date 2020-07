Un episodio della sua vita che non scorderà mai. Lo racconta sorridendo, dopo tanti anni. In compagnia di una troupe televisiva e con il compito di girare uno spot per la reclame si presentò a casa di Gustavo Thoeni. Ad aprire l’uscio fu proprio il campione dello sci alpino il quale esordì così: “Buongiorno, io la conosco bene. Lei è Cochi e Renato”. Avrebbe potuto essere comodamente una gag, ma non lo era. Thoeni diceva sul serio.Un poco come quelli di Stanlio e di Ollio ai quali i due cabarettisti italiani avevano “rubato” il famosissimo “balletto” con le gambe che si muovevano all’unisono. Strano vederli separati. Erano i gemelli del gol dello spettacolo popolare e talvolta lunare che dispensavano alle nostre platee. La”ditta” si era formata al Derby di Milano, il locale per eccellenza di tutti gli artisti con la vocazione alla risata intelligente e alla musica d’autore. La squadra, oltre a loro due che erano i pivelli, era composta da Gaber, Jannacci, Fo, i Gufi e il nostro caro amico e collega Beppe Viola dei quali Cochi e Renato furono allievi attenti e competenti. E quando al gruppo si aggiunsero Teocoli, Abatantuono e Paolo Rossi due avevano già preso il volo.Respirare e lavorare al Derby significava anche essere irriducibili tifosi del Milan e di quel Rivera che faceva immalinconire Jannacci il quale lo immortalò nella stupenda canzone “Vincenzina e la fabbrica” perché il capitano non segnava più.per il quale si poteva anche perdere la testa. Pozzetto, comunque, non si nega un nuovo sogno.Adesso, rammentando gli splendori rossoneri della coppia Berlusconi-Galliani, si sbilancia deciso e afferma che “finalmente il Monza potrà venire in Serie A.Intanto è bello oltre che doveroso poter celebrare il compleanno di un artista il quale, senza bisogno di ricorrere a volgarità assortite da avanspettacolo, ci ha fatto ridere, sorridere e pensare perché, diciamolo, alla fine della fiera si scopre che la gallina è davvero un animale intelligente in mezzo alla nebbia intellettuale della Val Padana.