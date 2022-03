è stato parecchio criticato in patria perché ieri, nel suo giorno libero, si è fatto fotografare in un bar con degli amici storici. A prendere parola in sua difesa è stata Jasmin Ligata, storico PR della puntache tramite Facebook ha lanciato questo messaggio."Non esagerate con queste stupidaggini. Non difendo nessuno, né devo difendere qualcuno perché qui non c'è niente da difendere.perché, come dicevo, aveva a disposizione un po' di tempo libero come tutti i suoi compagni. Non ha lasciato volontariamente il ritiro, né si è nascosto, né si trovava lì a mezzanotte (...). Siamo tutti colpevoli dei risultati negativi della Nazionale, ma Edin è l'ultimo a cui dovrebbero essere rivolte le critiche.Si potrebbe discutere su che tipo di ingiustizia gli sia stata fatta, ma per una foto di questo genere è troppo. Non lo scrivo come PR di qualcuno, anche se so che qualcuno lo intenderà così, ma come persona che pensa con la propria testa. In un giorno libero, un uomo beve mangia e beve in un bar con degli amici. Ehi, sta mangiando! Un uomo mangia in un giorno libero, non si nasconde. Questa sarebbe una notizia adesso?!?!?!?!?!".