Lele Adani in difesa di Edin Dzeko. Ecco quando dichiarato alla BoboTv: “A La Gazzetta dello Sport avevo sottolineato il grande acquisto di Dzeko, un professore nel ruolo. Ma dissi che c'era l'età. Può piacere o no, essere funzionale o meno, ma l'opinione sull'età non è in discussione sta facendo bene come resa e come tenuta fisica. Nella gara con la Fiorentina ha fatto male ma sa come deve essere utile e tante cose le ha fatte vedere in coppa e campionato. Ci ha fatto vedere come si interpreta il ruolo dell'attaccante anche in quel ruolo. Ma deve entrare nelle rotazioni. Devi prendere il bosniaco e chi lo sostituisce perché su di lui non puoi costruire su di lui il futuro. Non ci vuole Einstein. L'Inter giocava vinceva era dominante e quel tratto di campionato ha rimontato e ha mantenuto con merito ad ogni partita“.