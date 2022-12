Al termine dell’amichevole vinta dallapercontro l’, il direttore sportivo gigliatoha parlato risposto alle domande dei tanti giornalisti presenti. Queste le parole riportate dai canali ufficiali del club:"La sconfitta di Milano ce l'abbiamo ancora addosso ma la mostra squadra è competitiva e ci dobbiamo lavorare dovendo recuperare gli infortunati. I nostri acquisti sono i recuperati ecco. Gonzalez e Sottil, dopo varie riunioni con i medici, a breve li riavremo. Se ora andiamo a prendere un altro esterno sarebbe deleterio”.“Siamo contentissimi di quello che sta facendo vedere al mondiale, lo sentiamo sempre dopo le partite. L'opzione per il rinnovo di cui siamo in possesso scatta in maniera automatica l'anno successivo, quindi per il momento non c’è nessun problema”.“La situazione è chiara e riguarda tutte le squadre, la nostra lista adesso è completa e dovremo far spazio soltanto per Gaetano Castrovilli. Su Benassi è stato fatto un discorso con il giocatore, è bene che giochi e la gente deve vederlo che è vivo, ma cercheremo una soluzione adeguata”.“Vorrei essere più chiaro possibile e dico che la Fiorentina non ha mai cercato Sabiri, tanto meno Pereyra. Nonostante si abbia la possibilità di cambiare modulo, abbiamo comunque 3-4 giocatori che possono giocare sulla trequarti”.“Vuole giocare, noi gli avevamo fatto un discorso chiaro di doversi giocare il posto e il mister ora gli preferisce Terracciano perciò deve fare di più per farsi vedere ma se lui non è soddisfatto cercheremo delle soluzioni. Caos Juventus? Non è il mio il ruolo”.“Siamo a posto in difesa e con le liste. Abbiamo tre titolari e una riserva che quando impiegato ha fatto bene cioè Ranieri. Ma noi parliamo solo se ci sono giocatori scontenti: Zurkowski? Lo è, come fa a non esserlo, è al mondiale e non trova spazio”.“Abbiamo puntato su Jovic e Cabral, la nostra forza è vedere cosa possono fare, siamo contenti di loro, abbiamo perso partite allucinanti, solo quella in Turchia forse... Abbiamo massima fiducia nei nostri calciatori e nell'allenatore, a partire dal nostro presidente Commisso, per quello che possiamo fare nel futuro"