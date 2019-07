Joe Barone, braccio destro nel nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, sta diventando sempre di più il rappresentante della nuova società viola, pronto a scendere in campo in prima persona in base alle necessità. Secondo quanto riporta l'Ansa, il dirigente viola è partito insieme a Daniele Pradè alla volta di Milano, per raggiungere la prima assemblea di Lega, dove si sono discussi temi molto importanti per la prossima stagione, come la ratifica delle date della prossima Serie A, la proposta di MediaPro e le iniziative per la lotta alla pirateria. Dalla permanenza milanese del tandem viola potrebbe iniziare a prendere forma il mercato della Fiorentina, visti i tanti dirigenti presenti di tutti i top club italiani. Da sottolineare che domani ci sarà l'incontro tra Milan e Fiorentina per discutere della trattativa per la cessione di Veretout.