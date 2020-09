, direttore sportivo della, ha parlato in conferenza stampa per chiarire le questioni del mercato e della prossima stagione viola"Questa è una situazione che voglio chiarire e specificare. Io sono contento della squadra che noi abbiamo, abbiamo 5 punte, che sono Cutrone, Chiesa, Koaumè, Ribery e Vlahovic. Su Kouamè abbiamo fatto un investimento importante a gennaio, così come Cutrone, che in campo da l'anima. Vlahovic per noi è un giocatore forte, Chiesa e Ribery non sono in discussione. Vi chiarisco con trasparenza quello che penso di questa situazione"."Stiamo parlando e riflettendo, ci siamo presi 24-48 ore di tempo e vedremo come vanno le cose. Benassi ha bisogno di spazio, per me è forte, ma ha bisogno di spazio. Borja è uno dei giocatori più forti che ho mai comprato"."Stiamo vivendo un campionato molto strano, senza introiti. Il presidente Commisso non mi ha mai dato limitazioni di budget, ora è tutto dovuto dalla nostra sensibilità., poi abbiamo tanti altri giocatori che hanno un ingaggio forte"."Abbiamo 4 scadenze al 2022, che sono Milenkovic, Chiesa, Pezzella e Biraghi. Vlahovic non mi preoccupa, abbiamo altri tre anni di contratto. Dobbiamo aspettare il 6 di ottobre, e poi iniziare a lavorare su queste situazioni., con altri due anni di contratto. Pezzella è il nostro capitano, Biraghi lo abbiamo fortemente rivoluto, è una richiesta del mister"."In questo momento, se la squadra è questa, rimango così. Vogliamo valorizzare i nostri investimenti, Amrabat e Koaumè sono giocatori nuovi, su Igor puntiamo molto. Siamo una squadra completa nei reparti, abbiamo un centrocampo davvero forte. Abbiamo un modulo che ci porta a giocare con due punte e ne abbiamo 5, forse serve una alternativa a Biraghi e ci manca il sesto difensore, forse. Vogliamo far crescere i nostri giocatori, da Pulgar a Lirola e Vlahovic, io credo in loro. Il nostro è un progetto di crescita continuo, abbiamo fatto una stagione complicata, con alcuni problemi fisici importanti. Sono fiducioso per il nostro futuro, il nostro centrocampo è davvero di prima fascia"."Io faccio il direttore sportivo, e spero che il presidente abbia grande fiducia nel mio lavoro. Mi piace molto lavorare in team e discutere le scelte insieme, ogni scelta è condivisa da tutti, dall'allenatore al presidente. Ci sono situazioni in cui ho autonomia completa, altre in cui non la voglio ed è giusto che scelga il presidente. Ho grande vicinanza da parte del presidente e di Barone, mi sento tutelato"."Posso dire che è un giocatore molto forte, un ottimo play, ma con i giocatori che abbiamo mi sento molto coperto in quel ruolo"."Noi non abbiamo messo nessuno sul mercato, non abbiamo chiamato nessuno per vendere i nostri giocatori. Non credo che questo mercato si possa svegliare da qui alla fine. Tutti stanno lavorando per valorizzare quello che hanno, lavorando per far passare questa crisi nel minor tempo possibile"."Io devo essere convinto che la squadra sia forte e solida, poi le cose possono cambiare, ma io devo essere il primo a credere in questo gruppo. Io devo credere nel lavoro che è stato fatto, da Amrabat a Koaumè, fino a Castrovilli"."Mai sentito""Quest'anno non c'è stato niente. Rodrigo lo conosco, l'ho avuto ed è un giocatore forte, ma in questo momento non rientra nelle situazioni tattiche della Fiorentina""Siamo visti come una società forte, ma già dal cambio di proprietà si è avvertito questo miglioramento. Sono contento del nostro lavoro e della nostra crescita, ma noi dobbiamo guardare a modelli come Atalanta e Lazio, che sono situazioni virtuose che vogliamo provare a replicare"."Non dico che il nostro mercato è chiuso, ma che la rosa è forte e sto bene così. Dobbiamo migliorare il risultato fatto anno scorso, non aver paura di giocare con nessuno e fare risultati positivi"."Oggi chiudiamo con lo Spezia. Torna al Genoa e poi si ritrasferisce"."Io dico che Milik e Piatek sono due giocatori fortissimi, uno è a Napoli e uno a Berlino, e non abbiamo mai parlato con nessuno dei due"."Jack è una situazione nata in pochissimi giorni, me l'ha proposto Raiola. Ho chiamato Iachini e Commisso, mi hanno detto tutti di si, e l'abbiamo fatto. Ci porterà esperienza e qualità, mi è sempre piaciuto".