Che la Fiorentina abbia messo nel mirino Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell’Empoli, non è un mistero, e vi abbiamo sempre tenuti aggiornati sull'andamento della trattativa. Inizialmente erano molte le società che avevano bussato alla porta del presidente empolese Corsi, dal Napoli, società scartata dal giocatore, fino al Borussia Dortmund, dopo espressa richiesta di Favre. La squadra, però, che non ha mai mollato la presa e si è sempre mostrata attenta agli sviluppi della situazione Ricci è stata la Fiorentina, che vuole vestire il viola il centrocampista toscano, originario di Pontedera.



TRATTATIVA – Come appreso da Calciomercato.com, in questo momento la Fiorentina è l’unica seria candidata a Ricci, con il Sassuolo che ha provato a farsi avanti negli ultimi giorni, provando a intavolare un discorso in caso di cessione di Manuel Locatelli. La Fiorentina ed il giocatore hanno già trovato una base d’accordo, con il ragazzo che vestirebbe volentieri la maglia viola, vista la possibilità di crescere che avrebbe nella società di Commisso. Il punto chiave della trattativa, adesso, è l’accordo tra Empoli e Fiorentina, con gli azzurri fermi sulla richiesta di 15 milioni, e i viola che vorrebbero abbassare la cifra. Da limare anche la formula del trasferimento, visto che l’Empoli ha aperto ad un prestito con obbligo di riscatto, e difficilmente i viola lasceranno al Castellani Ricci, avendo l’intenzione di metterlo subito a disposizione di Iachini. La sensazione è che l’imminente arrivo di Commisso possa facilitare molto la trattativa e sbloccare le questioni ancora in sospeso.