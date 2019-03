Daniele Pradé, direttore sportivo dell'Udinese, parla a Deejay Football Club dopo il ko contro la Juventus: "Non abbiamo giocato, è stata una partita brutta. Ci siamo fatti tre gol, è strano perché l'Udinese non è questa. È una stagione stranissima, perché anche ieri avevamo tante assenze, ma non ci possiamo permettere una gara come quella di ieri. Deluso? Non ho dormito stanotte. Anche dopo una gara come quella di Bologna in cui eravamo stati dentro la partita. Lì abbiamo aspettato l'evento e poi il rigore ci ha dato un mano".



SU BARAK - "È un calciatore forte, non l'abbiamo avuto tutto l'anno. Mirabelli al Milan ci ha fatto un'offerta molto importante, abbiamo deciso di tenerlo e non l'abbiamo mai avuto".



SU DE PAUL - "Criticarlo è difficile. Quest'anno si sta sacrificando parecchio perché non gioca nella sua posizione. Lui predilige giocare alto a sinistra o trequartista, ci sta facendo la mezzala. Sarebbe perfetto per Spalletti, Di Francesco, De Zerbi".