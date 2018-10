A Radio Sportiva, ecco le parole di Cesare Prandelli.



MANCINI - “Complimenti a Mancini, siamo stati padroni del campo e abbiamo dominato la Polonia. Ventura? Felicissimo per lui, la sua carriera parla chiaro. Non puoi condannarlo per una partita. Preclusione verso gli ex commissari tecnici? Non credo. Basta farsi trovare pronti al momento della chiamata”.



JUVE - “La Juve ha una mentalità pazzesca, ma a ottobre non vinci il campionato. Mentre Inter e Milan secondo me stanno molto bene”.



BERNARDESCHI - “Avevo visto in lui questa capacità di corsa con palla al piede. Ora è cresciuto molto, in modo esponenziale”.