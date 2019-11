Cesare Prandelli ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino. Il Liverpool sarà il prossima avversario del Napoli in Champions League e Prandelli ricorda proprio la sua vittoria in casa dei reds:



Lei è stato l'ultimo italiano a vincere sul campo del Liverpool dove gli azzurri sono chiamati all'impresa la prossima settimana per provare a conquistare il primo posto nel girone. Che ricordi ha di quella sera? "Sensazioni straordinarie. Noi eravamo andati lì con la consapevolezza di fare visita a una grande squadra, ma sapevamo anche di avere un grandissimo gruppo che ci avrebbe trascinato".



E così è stato:"Ho perfettamente stampato nella mente il ricordo del gol di Gilardino. Dopo che Vargas aveva vinto due contrasti ho smesso di guardarlo, sapevo già cosa avrebbe fatto".



Ovvero? "Sapevo che l'avrebbe messa in mezzo e infatti il mio sguardo si era spostato già sul movimento di Gilardino. Quando ho visto che si era smarcato ho avuto la certezza del fatto che avremmo fatto gol. Credo che quella vittoria sia stata una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera".



Il segreto di quella vittoria? "Sapevamo da prima che ci sarebbe stato da soffrire, ma quando avevamo la palla tra i piedi siamo stati sfacciati ed è andata bene".