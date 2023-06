Se il Napoli vendesse Kim e Osimhen, resterebbe sempre la squadra da battere? A rispondere ci ha pensato Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell'Italia, che in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport si è espresso così: "Dovrebbe esserci una legge che obbligasse il Napoli a vincere lo Scudetto una volta ogni 3-4 anni".



LA FESTA DEL NAPOLI - "È stata una festa così bella da aver coinvolto tutti... Se la squadra rimane così, può arrivare anche in finale di Champions. Spalletti ha creato qualcosa di irripetibile. Ma se arrivassero richieste irrinunciabili, hanno dimostrato di saper scegliere le persone giuste per mantenere competitività".