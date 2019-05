Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, decisivo per le sorti dei rossoblù: "Cercheremo di essere determinati ma anche molto attenti nel non commettere situazioni paradossali: serviranno molta determinazione e molta testa".



"E' stata una settimana particolare - osserva il tecnico rossoblù, come si legge su Repubblica -. Conosciamo l'importanza di questa partita e dobbiamo pensare a noi stessi, alla nostra prestazione, che tutto è ancora nelle nostre mani. Quando avremo la testa e la mentalita' per fare qualcosa di importante, dovremo essere presenti".



Prandelli prosegue: "E' una partita per tutti, c'è in palio una cosa grande e coi nostri tifosi avremo la possibilità di avere piu' stimoli. Il destino è crudele ma è nelle nostre mani. Dobbiamo essere dentro la partita con grande serenità e capacità, le emozioni, che sono solo mie, non intaccano nulla".



E poi: "Durante la stagione ho sempre avuto la percezione che avremmo dovuto lottare fino alla fine. Nelle ultime dieci partite abbiamo creato molte occasioni, ma facciamo fatica a realizzare. Domani, però, non esiste la paura, solo determinazione. Inter-Empoli? Non è possibile preparare una partita sulla gestione di un risultato. Dobbiamo arrivare a Firenze per vincere. Giocheremo per questo".



Infine, no comment sulle vicende societarie della Fiorentina: "Sto pensando alla mia squadra".