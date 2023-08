C'è grande entusiasmo a Cagliari per il colpo Matteo Prati, acquistato dalla Spal e diventato ufficiale nelle giornata di ieri. Il centrocampista classe 2003 è approdato in Sardegna a titolo definitvo per una cifra che segna un record per la storia dei trasferimenti diretti dalla Serie C alla Serie A perché è stato chiuso per circa 5 milioni di euro più 1 bonus, che però non rappresenta la cifra più alta mai fatta registrare per questa tipologia di trasferimenti.



Prati nel caso in cui scattassero i bonus potrebbe toccare il podio di questa particolare classifica in cui sono inseriti nomi e squadre importanti, li ricordate tutti? Eccoli nella nostra gallery