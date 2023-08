Un riscatto che diventa fondamentale dopo l’ultima stagione negativa vissuta alla Roma.si lascia andare in un’intervista realizzata per Il Corriere dello Sport, nella quale fissa gli obiettivi della prossima stagione e individua i problemi vissuti nella scorsa annata."Lo scorso anno ho perso due ritiri, sia in estate che in autunno. Questa mancanza di allenamento ha condizionato pesantemente la mia stagione: la preparazione è fondamentale per la mia condizione fisica, per mettere minuti nelle gambe e farsi così trovare pronti per le partite che contano”.“Ora, però, mi sento bene, il bilancio della mia estate è positivo. Avevo necessità di allenamenti tosti, impegnativi, per raggiungere più rapidamente possibile la condizione fisica ottimale. I carichi del precampionato sono la benzina che ti consente di arrivare fino alla fine della stagione. Il gol in amichevole? Segnare è sicuramente importante perché noi centravanti dobbiamo fare gol, veniamo giudicati su quello. Ma è ancora più gratificante sapere di aver dato un contributo alla squadra. Le vittorie servono, anche ad agosto, sono molto contento. E sono ancora più contento di aver vissuto un intero ritiro senza problemi"."Io non penso a niente, penso solo a giocare. So di essere in una grande squadra e sento la fiducia di tutti: staff, dirigenza, allenatore. Questa è la cosa che conta. Sinceramente le voci non mi interessano. Come dicevo, essere alla Roma per me è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Mi trovo bene con tutti e voglio dare il massimo per questa maglia. In questo momento io devo soprattutto concentrarmi su un aspetto: la condizione fisica. Se sto bene so di poter dare qualcosa di buono alla squadra. Non mi dà fastidio che si parli di un nuovo attaccante, perché conosco le regole. Se c’è bisogno di un altro centravanti lo decideranno la società e l’allenatore, questa logicamente non è una scelta che spetta a me. Ma con tante partite lo spazio non mancherà. Ogni tanto serve a chiunque rifiatare nel corso di una stagione. Succede in tutte le squadre e non è un problema"."Sono convinto che sarà una stagione migliore per me, perché tutti gli infortuni che ho patito sono alle spalle. Avendo lavorato bene sin dal primo giorno i risultati si noteranno anche in partita. Noi siamo una squadra forte, perciò mi sembra naturale ragionare su un ostacolo per volta, senza porci troppi limiti. Se lottiamo metro dopo metro riusciremo a toglierci delle soddisfazioni".