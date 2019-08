Ci siamo: l'Inghilterra è la prima a salutare il mercato - messo in cantina ufficialmente ieri alle 18.00 - e a riaprire le porte al calcio giocato. Alle 21.00, infatti, Anfield Road accenderà i riflettori su Liverpool-Norwich. Al via, dopo 1482,9 milioni di euro totali spesi sul mercato, tanti top player per un unico obiettivo: dare la caccia al Manchester City. Dopo una stagione leggendaria e lo splendido duello con i Reds, i Citizens si sono già assicurati il primo trofeo stagionale, vincendo il Community Shield, e partono con i favori del pronostico. Alla pari, però, nuovamente i ragazzi di Klopp: se il Liverpool ha optato per non cambiare nulla, confermando in blocco la rosa dell'anno scorso, Guardiola ha salutato Danilo e l'esperienza di Kompany, accogliendo Cancelo e soprattutto il talento di Rodri.



SPESE FOLLI - Alle loro spalle, intriga il Tottenham vice-campione d'Europa. Dopo cinquecento giorni, gli Spurs sono tornati a fare mercato, puntando sulle qualità di Ndombele, Lo Celso e del giovane Sessegnon. Restando a Londra, diversi botti in casa Arsenal: via Ramsey, Welbeck e capitan Koscielny per fare spazio ai giovani. Dal Real Madrid arriva l'estro di Dani Ceballos, a cui si aggiunge la scommessa (pagata a prezzo d'oro) Pépé. Dopo vari anni di lacune, però, grandi manovre anche in difesa, con gli arrivi del giovane Tierney e dell'esperto David Luiz. Pochi movimenti, invece, in casa Chelsea: il blocco del mercato porta a Stamford Bridge - oltre a Pulisic, prenotato in inverno - il solo Kovacic, riscattato dal Real Madrid, ma costringe a salutare Eden Hazard (passato proprio ai Blancos) e il già citato Luiz. Il vero uomo da copertina è Frank Lampard, all'esame Blues dopo l'avventura con il Derby County. A chiudere il sestetto delle big è il Manchester United: i Red Devils partono in seconda fila, nonostante le spese folli sul mercato: 87 milioni per Maguire, 55 milioni per Wan-Bissaka e 17 per James, a cui si aggiungono i pesanti addii di Lukaku e Ander Herrera.



MADE IN ITALY - Tra le 'piccole', invece, spiccano i 148 milioni spesi dal neo-promosso Aston Villa, che si ripresenta in Premier League con dodici nuovi acquisti. Tra questi, ecco Wesley (25 milioni), Mings (22,3 milioni), Douglas Luiz (16,8 milioni), Targett (15,5 milioni), Trezeguet (10 milioni) e El Ghazi (9 milioni). Curiosità, infine, per vedere l'impatto dei giovani italiani Kean e Cutrone (foto Twitter): Everton e Wolverhampton possono essere le sorprese del campionato, magari proprio con una marcata firma azzurra...



PREMIER LEAGUE, COSÌ LE BIG IN CAMPO:



LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnladum; Salah, Firmino, Mané.



MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; Rodri, D. Silva, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Aguero.



TOTTENHAM: Lloris; Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Sessegnon; Ndombele, Sissoko; Lucas, Eriksen, Lo Celso; Kane.​



ARSENAL: Leno; Bellerin, David Luiz, Sokratis, Tierney; Torreira, Xhaka; Pépé, Ceballos, Aubameyang; Lacazette.



MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay, Matic; Mata, Martial, Rashford.



CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, E. Palmieri; Kanté, Jorginho; Pedro, Willian, Pulisic; Giroud.