Ultimo appuntamento per il sogno Champions. Il Brighton di Roberto De Zerbi, altalenante nell'ultimo periodo ma reduce da un campionato da protagonista per gioco proposto e risultati, ha l'occasione della vita, questa sera alle 21 al Falmer Stadium, contro il Manchester United di Erik Ten Hag, nel recupero di Premier League: i Seaguils infatti hanno 52 punti in classifica e una partita in meno dei Red Devils, quarti a quota 63 punti e distanti nove lunghezze, mentre il Newcastle terzo ne ha 65 ma con due partite in più. Questo significa che con una vittoria i padroni di casa potrebbero reinserirsi clamorosamente nella lotta al quarto posto, portandosi potenzialmente a -3, mentre con qualsiasi altro risultato la corsa alla maggiore competizione europea sarebbe praticamente conclusa, ma resterebbe apertissima quella all'Europa League, lontana due punti ma con tre partite in meno. Lo United di contro vuole blindare la qualificazione Champions e superare il Newcastle.